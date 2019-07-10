Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)
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Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)

41 dakika önce

ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı.

Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1), System.String[]
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ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
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