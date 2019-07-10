ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI (Geniş haber)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Halil

İbrahim Y.'nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Fevzi G.'nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,

sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık

ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapatıldı.



OTOBÜS İÇİNDE UÇTUK

Otobüs sürücüsü "Yağdan kaydı otobüs, minibüse çarptık" diye konuştu. Otobüste bulunan bir yolcu, "Döndük. Savrulduk. Otobüsün içinde uçtuk valla. Yolcu da vardı yaralılar vardı ambulans aldı. Sürücü durdurmak için çok gayret etti ama durmadı. Arkada bir kız çocuğu vardı onu tutmaya çalıştım" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı.



Görüntü dökümü:

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-Ambulans ve itfaiyeden görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Yolcularla röp

-Sürücü ile röp

-Görgü tanıkları ile röp

-Yolun trafiğe kapatılması

-Otobüsün kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

