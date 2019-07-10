Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (Geniş haber)
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Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (Geniş haber)

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden minibüse çarptı.

Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (Geniş haber), System.String[]
Güncel
ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü yoldaki yağlanma ve yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak  önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.45 sıralarında  Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana geldi.  İddialara göre dökülen yağ ve yağmur nedeniyle  kayganlaşan yolda Halil
İbrahim Y.'nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden  sürücü Fevzi G.'nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,
sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık
ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapatıldı.

OTOBÜS İÇİNDE UÇTUK
Otobüs sürücüsü "Yağdan kaydı otobüs, minibüse çarptık" diye konuştu. Otobüste bulunan bir yolcu, "Döndük. Savrulduk. Otobüsün içinde uçtuk valla. Yolcu da vardı yaralılar vardı ambulans aldı. Sürücü durdurmak için çok gayret etti ama durmadı. Arkada bir kız çocuğu vardı onu tutmaya çalıştım" diye konuştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:39 Kaynak: DHA
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