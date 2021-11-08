Üsküdar'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Halk Dersanesi Sokak, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçlarda hasara neden olan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Ardından tek yön olan Halk Dersanesi Sokak'ına tersten giren araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 VT 6022 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Üsküdar 'da ters yöne girerek park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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