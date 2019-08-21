Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN 3 TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA
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ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN 3 TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da park halinde dururken freni boşalan yolcu otobüsü taksi durağındaki 3 taksiye çarptı.

ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN 3 TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA, System.String[]
ÜSKÜDAR'da park halinde dururken freni boşalan yolcu otobüsü taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 TG 6063 plakalı yolcu otobüsü,  ilk belirlemelere göre frenleri  boşalarak kaymaya başladı. Yolun eğimli olması sebebiyle hızlanan otobüs, cadde üzerinde bulunan taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Çarmanın etkisiyle sürüklenen taksiler de kaldırımda bulunan tabelaya çarparak durabildi. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Olay anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-Olay anının güvenlik kamera görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-taksilerin çarptığı tabela
-freni boşalan otobüsten görüntü
-genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
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