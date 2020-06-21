ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI Üsküdar'da park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılmaz hale geldi.
İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
Üsküdar'da park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılmaz hale geldi. Polisin bilgisine başvurduğu vatandaşlar, otomobilin kundaklandığını iddia etti
Olay, Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 59 AY 477 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu vatandaşlardan biri minibüsle gelen kişilerin otomobile yanıcı madde atarak kaçtığını iddia etti. Polis ekipleri otomobilin sahibine ulaşamazken otomobilin yaklaşık 1 haftadır cadde üzerine park halinde olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 06:42 Kaynak: DHA
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