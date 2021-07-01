Üye Girişi
Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor - Son Dakika

Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor

01.07.2021 11:07

Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor Üsküdar'da Selimiye Parkı'nın içerisinde bulunan 1823 yılında Hacı Mustafa Ağa tarafından vakfedilen Mustafa Ağa Namazgahı kıble taşını görenler, bu taşı mezar taşı zannederek şaşırıyor.

Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor

İSTANBUL - Üsküdar'da Selimiye Parkı'nın içerisinde bulunan 1823 yılında Hacı Mustafa Ağa tarafından vakfedilen Mustafa Ağa Namazgahı kıble taşını görenler, bu taşı mezar taşı zannederek şaşırıyor. Kimi vatandaşlar ise park içerisinde bulunan taşın yanında ailesi ve arkadaşlarıyla beraber oturup sohbet ediyor.

Üsküdar'da Selimiye Parkı'nın içerisinde bulunan 1823 yılında Hacı Mustafa Ağa tarafından vakfedilen Mustafa Ağa Namazgahı, diğer adıyla Selimiye Namazgahı kıble taşını gören bazı vatandaşlar mezar taşı zannediyor. Kimi vatandaşlar taşın varlığından haberdar değilken, kıble taşını mezar taşı zanneden vatandaşlar ise bu taşın park içerisinde olması sebebiyle şaşkınlık yaşıyor. Kimi vatandaşlar da park içerisinde yeşilliklerin arasında bulunan taşın yanında ailesi ve arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyor.

Kent araştırmacısı Berk Erkent, "Üsküdar İstanbul'un en tarihi ilçelerinden birisi. Selimiye de bu ilçenin en tarihi semtlerinden birisi. Arkamızda tarihi bir namazgahtan bugüne ulaşan tek iz olan bir kıble taşı duruyor. Çoğu insanın farkında olmadığı, farkında olanların da mezar taşı zannettiği bir tarihi taş bu. Şahsen ben kendim de geçtiğimiz aylarda buradan geçerken gördüm. Hatta ben de ilk başta mezar taşı olduğunu düşündüm. Daha sonra araştırınca özellikle Sinan Yılmaz'ın Üsküdar kitabı çok detaylı bilgi verir bu konu hakkında. Bunun 1823 yılında Sultan 2. Mahmut döneminde Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan bir namazgaha ait kıble taşı olduğu bilgisine ulaştım. Namaz kılmak isteyen insanlarımız burada bu taşın yönünden kıbleyi tespit ederek ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlardı. İstanbul'da 153 civarında namazgah mevcuttu eskiden. Bugün bu namazgahların birçoğu ne yazık ki yok. Bazıları da tıpkı bu örnekte olduğu gibi sadece bir kıble taşı hatıra olarak, iz olarak bugüne gelebilmiş. Çeşmeli namazgahlar var. Çeşmeli namazgahlarda da çeşmenin üzerinde namaz kılınırdı ve yine bir kıble taşı olurdu onun bir kaç örneği var İstanbul'da hala mevcut. Burası şu anda bulunduğumuz Selimiye Parkı. Hacı Mustafa Ağa namazgahıymış, eskiden namaz kılınan bir alanmış ve bu da bu taş da şu anda tam 200 yıllık taş. Hacı Mustafa namazgahından bugüne kalan tek iz. Eskiden bu alanda bir tane tarihi kuyu bir de su terazisi mevcutmuş. Ne yazık ki ne su terazisi ne de kuyu günümüzde mevcut değil. Sadece geriye kalan tek iz 1823 tarihli bu kıble taşı. Bunun korunması gerektiğini düşünüyorum. Yanına hiç değilse küçük bir plaket, plaka konularak halkımıza ne olduğu anlatılabilir. Çünkü insanlar haklı olarak ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilebilir ve koruması sağlanabilir. 200 yıllık hepimize ait bir kültürel miras çünkü" dedi.

Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor
Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor
Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor
Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor

İstanbul, Üsküdar, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor 11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim 11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi 10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:52 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
11:03 Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
10:48 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam         
11:59
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu         
11:06
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek         
10:49
İETT şoförü, üniversite sınavına girecek genci ayakkabıları çamurlu diye otobüse almak istemedi İETT şoförü, üniversite sınavına girecek genci ayakkabıları çamurlu diye otobüse almak istemedi         
10:29
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı         
10:14
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 12:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da parktaki kıble taşını görenler, mezar taşı sanıp şaşırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement