Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açılması

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açılması

3 saat önce

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş eden şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açılması, System.String[]
Üsküdar'da polis ekiplerine ateş eden şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, oturduğu daireden polis ekiplerine ve etrafa rastgele ateş eden şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlendiği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sitenin sakinleri, şüphelinin eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu iddia etti.
Ünalan Caddesi üzerinde bulunan sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderilmiş, ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:20 Kaynak: AA
Üsküdar, Polis, Güncel
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