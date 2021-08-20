İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika

Üsküdar 'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi