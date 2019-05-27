Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı

Üsküdar'da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı

3 saat önce

Üsküdar'da pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Üsküdar'da pompalı tüfekli şahıs yapılan operasyonla yakalandı, System.String[]
Üsküdar'da pompalı tüfekle etrafa ateş eden şahıs özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Ünalan Mahallesi'nde bir sitede henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs 03.00 sıralarında çevreye pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Site sakinlerinin 155'e yaptıkları ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çelik yeleklerini giyerek sitenin etrafını saran polisler şahsı ikna etmeye çalıştı. Şüpheli şahıs etrafa pompalı tüfekle ateş etmeye devam edince siteye özel hareket polisleri geldi.

Siteye operasyon yapan özel harekat ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen şahsın pompalı tüfeğine de el konuldu. Dairenin kapısı kırılarak gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede şahsın alkollü olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden sonra şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri sitede araştırma yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:33 Kaynak: İHA
Üsküdar, 3. Sayfa
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