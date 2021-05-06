Üsküdar'da Ramazan ayına özel "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi - Son Dakika

Üsküdar'da Ramazan ayına özel "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi

06.05.2021 10:24

Üsküdar'da Ramazan ayına özel "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi Yıldız Holding, Ramazan aylarında gerçekleştirdiği sergilere bir yenisini daha ekleyerek Üsküdar'da "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üsküdar'da Ramazan ayına özel "Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi

İSTANBUL - Yıldız Holding, Ramazan aylarında gerçekleştirdiği sergilere bir yenisini daha ekleyerek Üsküdar'da "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yıldız Holding sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla her yıl Ramazan Ayı'na özel düzenlediği sergilere devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen ve kadın sanatçılarında destekleriyle oluşturulan 'Kadın Sanatçılar - Esmalar ve Hilyeler' sergisi ile 75 tezhipli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi alanında bulunan eserlerin bir kısmı özel olarak tasarlanırken, diğer bir kısmı ise sanatçıların kendi koleksiyonlarından seçildi. Sanatçılar tarafından ortaya çıkan eserlerin bir bölümü geleneksel yönü vurgularken diğer bir kısmı ise modern bir tezhip arayışını kurguluyor. Üç nesil benzeme anlayışını bir araya getiren eserlerde Esma-ül Hüsna zikirleri dillendiriliyor.

"Kadın tezhip sanatçılarımızın 75 eseri var"

Serginin küratörlüğünü üstelenen Araştırmacı Yazar İbrahim Ethem Gören sergiye ilişkin olarak, 'Esmalar ve Hilyeler Sergisi' Yıldız Holding'in her yıl yapmış olduğu sanat ve estetik çalışmalarının yeni bir halkası. Yıldız Holding her yıl Ramazan-ı Şerif ayına özel geleneksel Türk- İslam sanatları olan sergiler düzenliyor. Bu yılda Hicri 1442 Ramazan Şerif ayının sergi gündemi 'Kadın Sanatçılar 'Esmalar ve Hilyeler' oldu. Bu sergide Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ikamet etmekte olan kadın tezhip sanatçılarımızın 75 eseri var. Kadın sanatçılarımız bu eserlerin bir kısmını sergi için özel olarak tasarladılar. Geriye kalan eserler ise kendi koleksiyonlarına ait. Burada temaşa etme imkanı bulduğumuz eserlerin bir kısmı 16. Yüzyıldan klasik tezhip formlarından ilham alınarak inşa edilirken, bir kısmı ise geleneğe yaslanarak daha modern arayışlara çıkan tezhip levhalarıdır. Sergimiz 12 Nisan'da açıldı. Pandemi sürecinde bir sığınma sahnesi olarak görmüş olduğumuz 'Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler Sergisi' 18 Haziran'a kadar gönlünde sanat ve estetik güzelliklere açık kapılar bırakan sanatseverlerin ilgisini bekleyecek. Ayrıca sanatseverler Yıldız Holding'i telefon ile arayıp randevu alarak da sergiyi ziyaret edebilir ya da müessesenin web sitesinde yer alan e-katalog üzerinden de sergiyi ziyaret edebilirler. Ben tüm kadın sanatçılarımıza ve bu sergiyi açmamıza imkan tanıyan Yıldız Holding camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

"Eserlerimizi sunma imkanımız oldu"

Sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan tezhip sanatçısı Halide Subaşı ise, "Süreç boyunca mutlulukla yer aldığım bir sergi oldu. Bu sergiye olan katkıları için İbrahim Ethem Bey'e teşekkürü bir borç biliyorum. Uzun yıllardır tezhip ve katı sanatıyla uğraşıyorum. Bu sergimizde hocamız ve sanatçı arkadaşlarımızla birlikte eserlerimizi sunma imkanı bulduk. Ayrıca bu sergide kadın sanatçılarla birlikte olmakta ayrı bir onur verici durum" diye konuştu.

Üsküdar'da Ramazan ayına özel Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi
Üsküdar'da Ramazan ayına özel Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi
Üsküdar'da Ramazan ayına özel Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi
Üsküdar'da Ramazan ayına özel Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi

Yıldız Holding, Estetik, Üsküdar, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da Ramazan ayına özel 'Kadın Sanatçılar Esmalar ve Hilyeler' sergisi - Son Dakika


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