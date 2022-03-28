Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

28.03.2022 18:18
Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Üsküdar'da, yokuştan çıkmaya çalışırken geri kayan bir otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Üsküdar'da, yokuştan çıkmaya çalışırken geri kayan bir otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Selami Ali Mahallesi Güner Sokak'ta seyir halindeki Mehmet Aydın idaresindeki 34 BR 7509 plakalı otomobil, rampa çıktığı sırada geriye doğru kaydı. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın yanındaki boşluğa düştü.

Sürücü Mehmet Aydın, kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki kızı Sibel Terzi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü Avrupa'daki otomobil üreticileri şarj istasyonlarının artırılmasını istiyor Avrupa'daki otomobil üreticileri şarj istasyonlarının artırılmasını istiyor

Mehmet Aydın, Otomobil, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement