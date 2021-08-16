Üsküdar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da refüje çaparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z. K. idaresindeki 34 RA 4510 plakalı otomobil, Nuh Kuyusu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı minibüs şoförü Kemal Tutan, "Ben normal minibüsle dönüyordum, o da kaldırıma yanaştı. Ne yapıyorsun filan gibi bir şeyler oldu. Baktım kalp krizi geçiriyormuş gibi bir şey oluyor, iki arkadaş atladık kurtarmaya çalıştık, bir daha gaza bastı. Bir daha gaza basınca artık buraya uçtu, başka da bir şey yok" dedi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Araç, çekiciyle kaldırıldıktan sonra yoldaki trafik normale döndü.