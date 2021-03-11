Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi - Son Dakika

Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi

11.03.2021 00:27

Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı: Özel harekat polisleri kadını 4 saat sonra kurtardı Fas uyruklu hamile kadın 4 saat boyunca kabus yaşadı Üsküdar'da 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı.

Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi

Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı: Özel harekat polisleri kadını 4 saat sonra kurtardı

Fas uyruklu hamile kadın 4 saat boyunca kabus yaşadı

İSTANBUL - Üsküdar'da 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı. Özel harekatın operasyonu ile hamile kadın şahsın elinden 4 saat sonra kurtarıldı.

Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs 2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.'den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı. M.B. dini nikahlı eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Şiddete maruz kalan yabancı uyruklu N.F. eşyalarını toplayarak evden kaçmak istedi.

Bıçakla rehin aldı

Dini nikahlı eşini evinin dış kapısında yakalayan M.B. boğazına bıçak dayayarak kadını rehin aldı. Yabancı uyruklu hamile kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahsı ikna etmeye çalıştı.

Özel Harekat polisten operasyon

İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak rehin olan kadını kurtardı. Dini nikahlı hamile eşini rehin alan şüpheli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Acil servis ekipleri N. F.'ye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hamile kadının yüzünde yaralar ve darp izleri görüldü. Polis ekipleri yabancı uyruklu kadının eşyalarını toparlayarak polis merkezine götürdü.

Mahalle sakini Önder Açar, "Bildiğimiz kadarıyla burada 19 yaşında genç bir arkadaş, 30 yaşlarında Fas uyruklu bir kadınla berabermiş, yabancı uyruklu kadınla dini nikahı yaptığını söylüyorlar, kadın hamileymiş. İkili arasında önceden de şiddet olayları dönüyormuş, komşuları da söylüyordu. Şimdi ise olay baya büyüdü rehin alma var diye biliyoruz. Polis ekipleri geldi, inşallah kurtarırlar" diye konuştu.

Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi
Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi
Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi
Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi

Özel Harekat, Üsküdar, Polis, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da rehine krizi...Özel harekat operasyon düzenledi - Son Dakika


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