Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı - Son Dakika
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Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı

19.05.2022 00:45

Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı İstanbul'da akşam saatleri itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatleri itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Üsküdar'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Su dolu alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. İSKİ ekipleri su dolan alt geçidi tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağış sonrası Üsküdar'da Altunizade'de bulunan alt geçit su ile doldu. Alt geçitte bulunan mazgalların dolması nedeniyle yağmur sularının tahliye edilememesiyle su dolan alt geçitten geçmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler su dolu alt geçitten geçmekten vazgeçerek alt geçitten çıktı. Alt geçide dolan suyu boşaltmak için İSKİ ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı
Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı
Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı
Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı

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ÜSKÜDAR'DA SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI ÜSKÜDAR'DA SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI
Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da sağanak sonrası alt geçidi su bastı - Son Dakika


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