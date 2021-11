Üsküdar'da sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliğine bağlı grup Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Gruptakiler, sağlık çalışanlarına şiddeti protesto ederken, görevi başında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir'i ölümünün 6. yıl dönümünde andı.

Grup adına basın açıklamasını Feray Kaya okudu. Açıklamada " Samsun 'da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Dağdemir, çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız iş yerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor. Her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Hiçbir kamu kurumuna, hatta alışveriş merkezlerini kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmiyoruz. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının gereklilik olduğunu ve bütün sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. Hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların için mücadeleyi veriyoruz. Sağlıkta sokakta, evde şiddetsiz sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

