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Üsküdar'da sağlık merkezinde saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı - Son Dakika

Üsküdar'da sağlık merkezinde saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı

08.01.2022 17:43
Üsküdar'da sağlık merkezinde saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı

ÜSKÜDAR'da aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı.

ÜSKÜDAR'da aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı. Doktor Alparslan Kılıç, yaşanan olayı anlattı.

Olay Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti. Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı. Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.  Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı. 28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

"KOVİD TESTİ VERDİKLERİNİ VE MUAYENE OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Saldırıya uğrayan aile hekimi Alparslan Kılıç, "Geçen Perşembe günü, 6 Ocak'ta sabah 10.00 sıralarında iki kişi  odama girdi. Hastaneye gittiklerini, Kovid testi verdiklerini ve muayene olduklarını söylediler. Benden de rapor istediler. Ben de bu taleplerinin hukuki ve yasal olmadığını söyledim. Bunun üzerine ilgili kişi bana hakaret etti küfür etti. Ona odadan çıkmasını söyledim. Odadan çıkarken daha ağır küfürler etti. Bunun üzerine ben de o kapıya yöneldim. Ben kapıdayken koridordan koşarak gelip bana saldırdı. Bana yumrukla saldırdı. Ben de kendimi savunmak için karşı müdahalede bulundum. Daha sonra 'beyaz kod' verdim. Polis merkezini arayarak saldırganlardan şikayetçi oldum" dedi.


Üsküdar'da sağlık merkezinde saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Üsküdar'da sağlık merkezinde saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı - Son Dakika
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