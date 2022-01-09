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Üsküdar'da "sağlık raporu yazmadığı" gerekçesiyle doktoru darp ettiler - Son Dakika

Üsküdar'da "sağlık raporu yazmadığı" gerekçesiyle doktoru darp ettiler

09.01.2022 00:57
Üsküdar'da "sağlık raporu yazmadığı" gerekçesiyle doktoru darp ettiler

Üsküdar'da aile sağlık merkezine gelen bir çift, kendilerine sağlık raporu vermeyen aile hekimine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Üsküdar'da aile sağlık merkezine gelen bir çift, kendilerine sağlık raporu vermeyen aile hekimine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çiftin aile hekimine tekmeli yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde 6 Ocak Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alparslan Kılıç'ın yanına gitti. Kılıç, kendisinden sağlık raporu almak isteyen hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve bu nedenle raporu oradan alması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Alparslan Kılıç ile çift arasında tartışma çıktı.

Tartıştıkları doktora hakaret ve küfür ettiği iddia edilen çift, aynı zamanda doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor Kılıç ise kendini savunmaya çalıştı. 28 yıldır mesleğini icra eden Alparslan Kılıç kendisine saldıran çiftten şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı incelemede, saldırganın korona virüs testinin pozitif olduğu için izolasyon sürecinde olduğu belirlendi. İzolasyon sonrasında çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

Saldırıya uğrayan aile hekimi Alparslan Kılıç, "Geçen Perşembe günü, 6 Ocak'ta sabah 10 sıralarında iki kişi poliklinik odama girdi. Hastaneye gittiklerini, Covid şüphesiyle muayene olduklarını söylediler. İş yerinden kendilerine rapor almaları söylenmiş. Onlar da emrivaki yaprak benden rapor istediler. Ben de bu isteklerin usulsüz olduğunu, raporu test oldukları, muayene oldukları hastaneden almaları gerektiğini söyledim. Bunun üzerine ilgili kişi bana hakaret etti küfür etti. Değişik ağır küfürler kullandı. Ona odadan çıkmasını söyledim. Odadan çıkarken daha ağır küfürler etti. Bunun üzerine ben de o kapıya yöneldim. İlgili kişi ben kapıdayken koridordan koşarak gelip bana saldırdı. Bana yumrukla saldırdı. Ben de kendimi savunmak için karşı müdahalede bulundum. Yandaki bayanla beraber bana saldırdı yine. Kafama vurdu o bayan. Benim yetkililerden ricam, bu olayların bir an önce son bulması. Bu doktora şiddet, sağlık personeline şiddetin bir an önce bitmesi. Buna devlet büyüklerimizin bir çözüm bulunmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan çiftin aile hekimine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Alparslan Kılıç, Üsküdar, Doktora, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da 'sağlık raporu yazmadığı' gerekçesiyle doktoru darp ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da "sağlık raporu yazmadığı" gerekçesiyle doktoru darp ettiler - Son Dakika
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