Üsküdar'da "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" tırında ücretsiz test imkanı - Son Dakika

Türk Nefroloji Derneğinin kronik böbrek, şeker ve tansiyon hastalığında toplumda farkındalık sağlamak için Üsküdar'da bulunan "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" tırı ücretsiz test imkanı sağlıyor.

Kronik böbrek hastalığına yol açan risk faktörleri ve erken tanının böbrek fonksiyonunu korumadaki önemine dikkati çekmek için başlatılan "Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat" projesi kapsamında tır Üsküdar Meydanı'na geldi.

Tıra gelen vatandaşlar ücretsiz şekilde testlerini olarak, sonuçlarını hemen öğreniyor.

"Toplumda gizli böbrek hastalığı yüzde 10'lar civarında"

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şeker ve böbrek hastalığının sinsi hastalıklar olduğunu söyledi.

Yıldız, bu yüzden tanıda çok gecikildiğine dikkati çekerek, "Toplumdaki şeker hastalarının yarısı hastalığının farkında olmadan yaşıyor. Buna bağlı olarak çok ileri aşamada organlar tutulduktan sonra bile fark edilebiliyor, aynı şekilde böbrek hastalığı da böyle. Toplumda gizli böbrek hastalığı yüzde 10'lar civarında." dedi.

Hastalıkların sıklığı konusunda farkındalığı arttırmak için tır projesini gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Geçen hafta Ankara'daydık. Yaklaşık 800 insanımızı taradık. Tansiyon hastalığı, şeker hastalığı ve erken evre böbrek hastalığı açısından tarandılar. Bu hafta İstanbul'da, gelecek hafta İzmir'de olacak şekilde toplam 3 bin hastamızı, bu 3 hastalık açısından taramış olacağız." diye konuştu.