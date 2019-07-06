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Üsküdar'da sahilde silah bulundu

2 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR Salacak sahilinde silah bulundu.

Üsküdar'da sahilde silah bulundu, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR Salacak sahilinde silah bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Salacak sahilinde meydana geldi. Sahilde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalılara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler silahı denizden çıkardı.
Polis silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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