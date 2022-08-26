Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Şeker Maslak Sokak'ta iki katlı sanal marketin ikinci kat zemininde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çökme oldu. Markette bulunan Ferhat Amil isimli çalışan başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Markette hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Çamlıca, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA SANAL MARKET OLARAK KULLANILAN BİNANIN 2. KAT ZEMİNİ ÇÖKTÜ; 1 YARALI - Son Dakika

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