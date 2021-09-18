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Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar - Son Dakika

Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

18.09.2021 12:31

Üsküdar'da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu anlaşıldı.

Üsküdar'da internet üzerinden gördüğü 2. el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak evine dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkardığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu. Kaya, son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı.

Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

ÖN KISMI BENZİNLİ, ARKA KISMI DİZEL ARACA AİT

İddiaya göre, İsmail Kaya'nın 150 bin lira vererek aldığı 'Volvo' marka otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Kaya'nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir olumlu geri dönüş alamadı.

Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

"2 FARKLI ARACI BİRLEŞTİRİP TEK OTOMOBİL YAPMIŞLAR"

Yaşadığı olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını belirten İsa Kaya, "İnternet üzerinden gördüğüm ilan sonrası araç sahibiyle görüşerek aracı satın aldım. Arabayı satan kişi beni ekspertize götürdü. Orada araçta herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Sanırım anlaşmalıydılar. Arabayı aldıktan sonra eve dönerken daha ilk gün arabanın motoru yanmaya başladı. Tamir ettirdik. Sonrasında sürekli olarak arıza vermeye başladı. Son gittiğim araba tamircisi ise durumu fark edince her şey ortaya çıktı. Meğerse 2 farklı aracı birbirine yerleştirip tek otomobil yapmışlar. Aracın önü benzinli arkası dizel. Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi bu durumu kabul etmedi. Olayı bilmediğim için araca arızalarından dolayı milyarlarca lira masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporlarımı alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim" diye konuştu.

Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

Dolandırıcılık, Araba, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
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SON DAKİKA: Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar - Son Dakika
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