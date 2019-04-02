Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga -1

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga -1

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı.

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga -1, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı. Polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı. 

Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ardından iki grup arasında yumruk ve tekmeler uçuştu. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:30 Kaynak: DHA

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