Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga
1 saat önce
ÜSKÜDAR'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı.
ÜSKÜDAR'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga
çıktı. Polis
havaya ateş ederek olayları yatıştırdı. Üsküdar
'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ardından iki grup arasında yumruk ve tekmeler uçuştu. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:33 Kaynak: DHA
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Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga
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