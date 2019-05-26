Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da seçim minibüslerinin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Üsküdar'da seçim minibüslerinin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

2 saat önce

ÜSKÜDAR'da CHP'ye ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'da seçim minibüslerinin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı, System.String[]
ÜSKÜDAR'da CHP'ye ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar veren şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. CHP Üsküdar ilçe teşkilatına ait 2 seçim aracının lastiklerinin patladığını gören teşkilat üyeleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi sonucunda, cadde üzerinde park halinde bulunan seçim araçlarının lastiklerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesici bir alet ile zarar verildiği görüldü. Polis, görüntülerde lastiklere zarar veren kişinin S.S.K. (34) isimli bir erkek olduğunu belirledi. Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde yürüdüğü ardından seçim araçlarının yanına yaklaştığı görülüyor. S.S.K, polis ekipleri tarafından Üsküdar İskelesinde, olayda kullandığı kesici alet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırmalarda, yakalanan şüphelinin bir gün önce Üsküdar'daki CHP seçim standına da zarar verdiği ortaya çıktı.


 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:40 Kaynak: DHA
Atabey, Polis, Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar, Güncel
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