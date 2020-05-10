ÜSKÜDAR'DA ŞEHİT ANNELERİ İLE 100 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ - Son Dakika

İstanbul Valiliği ve Üsküdar Kaymakamlığı'nın şehit anneleri için hazırladıkları hediyeler güvenlik güçleri tarafından şehit annelerine ulaştırıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Üsküdar'da yaşayan 100 yaş ve üstü annelere hediye gönderdi.

Üsküdar'da Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ziyaret edildi. İstanbul Valiliği ve Üsküdar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan hediyeler bekçi ve polisler tarafından şehit annelerine takdim edilirken, güvenlik güçleri şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

"BUGÜNLER DE GEÇECEK"

Şehit annesi Edibe Erkaya, "Bugünler de geçecek. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin. Allah milletimizi korusun. Allah milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HEDİYE GÖNDERDİ

Üsküdar'da yaşayan 100 yaş ve üstü vatandaşlara da İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi. Güvenlik güçleri hediyeleri vatandaşlara takdim etti. Hediyesini getiren bekçi ve polislere teşekkür eden 100 yaşındaki Nebahat Çevik, "İyiyim. Allah ne verirse hayırlısını versin" diye konuştu.

- İstanbul