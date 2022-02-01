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Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor - Son Dakika

Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor

01.02.2022 14:08

Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyorİSTANBUL İstanbul'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görmesi sonucu bariyerler ile kapatılmıştı.

Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor

İSTANBUL İstanbul'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görmesi sonucu bariyerler ile kapatılmıştı. Projenin durdurulmasının ardından geçen uzun zamandan sonra yol hala yapılmayı bekliyor.

Üsküdar Şemsi Paşa Camii yanında 2017'de başlatılan proje, çalışmalar kapsamında çakılan kazıkların duvarlara zarar vermesi nedeniyle durduruldu. Durdurulan proje revize edilerek, Ocak 2021'de tekrar başlatıldı. Caminin zarar görmemesi için farklı bir yöntem izlendi. Deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı. Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı. Ancak yürüyüş platformu denizde oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle hasar gördü. Yol kullanıma kapatıldı.

İBB tarafından çalışmaları yürütülen Şemsi Paşa Cami önündeki yürüyüş yolunun tekrar yapılması için vatandaşlar sitemde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onur Çalgın " ciddi anlamda sıkıntı görünüyor şu anda. Daha önce yapılıydı. Biran önce bura tamamlansa iyi olur bence. Yaya yolunda sıkışık durumda. Umarım inşallah yapılır" diye konuştu.

Mersin'den İstanbul'a gezmek için geldiğini belirten Musa Şimsek ise" İstanbul'a gezmeye geldim. Her geldiğimde burayı dar görüyorum. Bir an önce yapılmasını istiyorum. Yapılırsa daha iyi olur bence. İnsanlar da daha rahat geçmiş olur" dedi.

Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor
Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor
Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor

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İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında bulunan yol yapılmayı bekliyor - Son Dakika


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