Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu - Son Dakika

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl korona virüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı.

Üsküdar'da sepetler anneler için mor salkımlarla doldu, System.String[]

Üsküdar Belediyesi her yıl düzenli olarak organize ettiği "Mor Salkım Festivali" etkinliğini bu yıl korona virüs önlemleri sebebiyle yeni bir festival anlayışıyla kutladı. Balkonlardan sarkıtılan sepetler mor salkım çiçekleriyle doldu taştı, görevliler kapı kapı dolaşarak mor salkımları vatandaşlara ulaştırdı. Mahalle kültürünün yaşatıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu.


Her yıl Üsküdarlılara on binlerce Mor Salkım fidesi dağıtan Üsküdar Belediyesi bu kez mor salkımları annelerin ayağına götürdü. Sosyal medyadan gelen yoğun mor salkım fidesi talebi üzerine Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Geçtiğimiz yıllarda meydan ve sokaklarda kutlanan Mor Salkım Festivali hafta sonunun Anneler Günü'ne de denk gelmesi dolayısıyla "Evler Mor Salkım Festivali"ne dönüştü. Üsküdar Belediyesi ekipleri on binlerce mor salkım fidesini annelerin ayağına götürmek için seferber oldu.


Mor salkımlar dağıtımına Üsküdar'ın en özel semtlerinden biri olan ve mor salkımlarıyla da ünlü Kuzguncuk'tan başlandı. Görevliler mor salkımları anneler günü hediyesi olarak ilçedeki annelere tek tek dağıttı. Kimi vatandaşlar pencere ve balkonlarından sepetler sarkıtarak mor salkım çiçeklerini aldı. Geleneksel festival anlayışının dışında gerçekleşen festivalde renkli görüntüler oluştu.


Korona virüsü dikkate alarak gelecek Anneler Günü dolayısıyla mor salkım festivalini kapı kapı ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu mor salkım biliyorsunuz bir Boğaziçi geleneği haline geldi. İstanbul'da mor salkım deyince akla gelen ilk yer Üsküdar. Biz bu yıl Mor Salkım şenliğini bu salgın dolayısıyla her yıl yaptığımız gibi yapamıyoruz . Ama bu güzel gelenekten de vazgeçmek istemiyoruz. Sevgili annelere en güzel hediye Üsküdar'da ne olur mor salkım olur hele de bu salgın döneminde" dedi.


"5 bin eve mor salkım götüreceğiz"


Vatandaşları meydana davet etmeden adrese teslim yoluyla festivali gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Türkmen, "Her şey geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kıvılcım ile başladı. Bir Üsküdarlı vatandaşımız bize " Mor salkımları şenlikleri özledik, bu yıl yok mu?" diye tweet atınca, dedik ki 'hiç üzülme bu yıl da yapacağız.' Meydanda, caddede, sokakta insanları toplayarak değil. Üsküdarlıların bizi arayarak adreslerini yazdırmasıyla bir liste oluşturduk. Bir hafta sürecinde 5 bin adet vatandaşımız bizlere ulaştı. Biz de bu gün itibariyle bir haftada 5 bin eve bu mor salkımlardan teslim edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Anneler Günü, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:00 Kaynak: İHA


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