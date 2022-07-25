Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı - Son Dakika
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Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı

25.07.2022 20:29
Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı

Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı

İSTANBUL - Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler İETT otobüsüne ok gibi saplandı. Kaza sonrası servis sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada otobüs içerisinde bulunan yolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19: 30 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar Ünalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Doğan kontrolündeki 34 JC 6431 plakalı E-11 hat numaralı İETT otobüsü servis aracının sıkıştırması sonrası yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsüne bariyerler ok gibi saplandı. Kaza sonrası servis aracının şoförü olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde bulunan 5 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Üsküdar, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere daldı - Son Dakika
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