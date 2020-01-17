Üsküdar'da servis midibüsü elektrik direğine çarptı; trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Üsküdar'da servis midibüsü elektrik direğine çarptı; trafikte yoğunluk oluştu

6 saat önce

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR İSTANBUL DHAÜsküdar'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, trafik ışığı direğine çarptı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR İSTANBUL DHA

Üsküdar'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, trafik ışığı direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 16.00 Beylerbeyi Mahallesi Abdulağa Caddesi'nde meydana geldi. Emin Şahin'in kullandığı 34 LZD 879 plakalı servis midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü, yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücü Emin Şahin ' seyir halindeydim, araç bir anda kaydı. Yaralanan olmadı ' diye konuştu

Üsküdar'da servis midibüsü elektrik direğine çarptı; trafikte yoğunluk oluştu

Üsküdar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
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