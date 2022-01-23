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Üsküdar'da servis minibüsü kar yağışından dolayı devrildi - Son Dakika

Üsküdar'da servis minibüsü kar yağışından dolayı devrildi

23.01.2022 16:16

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü kar yağışı nedeniyle kayarak takla attı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü kar yağışı nedeniyle kayarak takla attı.

Alınan bilgiye göre, Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesi'nde Ayhan Demircan yönetimindeki 34 LAU 894 servis aracı, önce bir binanın giriş kapısına, ardından da otomobile çarparak Prof. Dr. Beynin Akyavaş Caddesi'ne devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serviste bulunan 3 işçi ve sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından Çengelköy Belediyesine ait tuzlama ve kar temizleme aracı caddede çalışma yaptı.

Devrilen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Üsküdar'da servis minibüsü kar yağışından dolayı devrildi
Üsküdar'da servis minibüsü kar yağışından dolayı devrildi
Üsküdar'da servis minibüsü kar yağışından dolayı devrildi

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Çengelköy, İstanbul, Üsküdar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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