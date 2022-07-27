İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

27.07.2022 16:06
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

YORUMLAR
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İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Kaynak: DHA

Altunizade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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