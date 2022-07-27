Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Altunizade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ,YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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