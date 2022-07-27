Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi

27.07.2022 18:02
Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların tahliye edilmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Kaynak: İHA

Altunizade, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi - Son Dakika

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