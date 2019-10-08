Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da, evinde silahla yaralı halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nakkaştepe Sitesi'ndeki bir evden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen polisler Berk Topuz'u silahla kolundan yaralanmış halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi evde yapılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Topuz'un kendisini silahla yaraladığı ileri sürüldü.