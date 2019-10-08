Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Üsküdar'da, evinde silahla yaralı halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

Üsküdar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Üsküdar'da, evinde silahla yaralı halde bulunan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nakkaştepe Sitesi'ndeki bir evden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen polisler Berk Topuz'u silahla kolundan yaralanmış halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi evde yapılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Topuz'un kendisini silahla yaraladığı ileri sürüldü.

Üsküdar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:09 Kaynak: AA
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