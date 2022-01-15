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Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu - Son Dakika

Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu

15.01.2022 09:31
Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu

Üsküdar'da 16 yaşındaki otizmli genç Egemen Gümüş, Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı.

Üsküdar'da 16 yaşındaki otizmli genç Egemen Gümüş, Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı bir şahıs üzerine gelen boxer cinsi köpeği yasaklı cins pitbull zannederek silahla vurdu. Otizmli genç, caninin peşinden koşsada yakalayamadı. Şahsın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Otizmli genç Egemen Gümüş, Maysa ve Keş isimli Boxer cinsi köpeklerini evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıkardı. İddiaya göre o esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz eli silahlı bir kişi üzerine gelen boxser cinsi, Keş isimli köpeği yasaklı cins pitbull köpeği zannederek köpeğe kurşun yağdırdı. Köpek sahibi Egemen Gümüş, "Dur, yapma abi" diye engel olmaya çalışsa da eli silahlı cani dinlemedi ve köpeği otizmli gencin gözünün önünde vurarak kaçtı. Egemen Gümüş ve diğer Maysa isimli köpek vuran şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Silahlı şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Silahla ateş açarak kaçmaya başladı"

Olay hakkında konuşan otizmli genç Egemen Gümüş, "Sabah saat 06.00 gibi evimizin önünde bulunan parka köpeklerimi çıkardım. Köpeklerim parkta bulunan sokak köpekleri ile oynuyordu. Ben bankta otururken, silah doldurma sesini duydum. Köpeğimin ağzına ateş açarak koşmaya başladı. Bende köpeğimi kanlar içinde görünce peşinden koşmaya başladım yetişemedim. Köpeğim orda öldü. Faili henüz bulunmadı. Bize bu dehşeti yaşatanın bulunmasını istiyorum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

"Otizmli özel çocuğum sürekli atak geçiriyor"

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı caninin bulunması için yetkilere seslendi, Gümüş, Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemenin, "Dayı, Anne " seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi" diye konuştu.

"Pitbull zannederek silahla vurmuş"

Yetkililere seslenen Anne Gümüş, " Benim çocuğum 16 yaşında özel bir çocuk, yanında bir köpekle silahın doğrultulup, o köpeğin öyle parçalanıp, çocuğumun toplayıp getirmesi, nasıl bir dehşet, nasıl bir felakettir. Köpeği vuran şahıs, Boxer cinsi köpeğimizi yasaklı cins Pitbull zannederek kafasından silahla vurmuş. Egemen köpekleri parkta köpekleri oynattığı sırada olmuş. Şahsın kaçma görüntüleri mevcut. Çocuğum kanlar içerisinde köpeğini getirdi. Evimizde yas var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu

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Pitbull, Üsküdar, Köpek, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu - Son Dakika
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