Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

32 dakika önce

ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde başlayan tartışma saat 00: 00 sıralarında silahlı kavgaya dönüştü.

Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]
ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde başlayan tartışma saat 00: 00 sıralarında silahlı kavgaya dönüştü. İnşaat bekçisi Kadir G., kavga ettiği Murat Ş.'yi silahla vurarak yaraladı. Kadir G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Murat Ş.'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay saat 00: 00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G. ile ile Murat Ş. Arasında akşam saatlerinde kavga etti. Sokak sakinlerinin araya girmesi ile kavga ayrıldı. Saat 00: 00 sıralarında ise Murat Ş. ve arkadaşları tekrar inşaat alanına geldi.

BİR EL HAVAYA ATEŞ ETTİ, SONRA KAFASINA SIKTI

İkili arasında tekrar başlayan kavgada bu sefer silah konuştu. Kadir G. Silahına sarılarak önce havaya ateş etti. Ardından da Murat Ş.'nin kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Murat Ş. Arkadaşlarının yardımıyla sokakta bulunan bir otomobille Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADİR G. GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, polis ekipleri tarafından Kadir G. Gözaltına alındı.

POLİS İNŞAAT ÇEVRESİNDE BOŞ KOVAN ARADI

Saldırının ardından olayda kullanılan silahı arayan polis ekipleri, inşaat çevresinde delil ve boş kovan aradı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Murat Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fettah Tamince kimdir?
Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]