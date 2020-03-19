ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

6 saat önce

ÜSKÜDAR'da bir saldırgan eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadına sokak kurşun yağdırdı.

ÜSKÜDAR'DA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA, System.String[]
ÜSKÜDAR'da bir saldırgan eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadına sokak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda sokaktan geçen bir kişi de yaralanırken, silahlı saldırı anları kameralara yansıdı.

Olay, 27 Şubat günü Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf C.(25) isimli saldırgan yolda yürüyen ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen D.N.K.'nin yolunu keserek elindeki tabancayla ateş etti. Yusuf C.'nin silahından çıkan kurşunlar D.N.K. ve o sırada yoldan geçen Dursun D.'ye isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarından silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yusuf C. olduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yusuf C.' 11 Mart'ta Üsküdar Bahçelievler Mahallesinde bir yakınının evinde yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıda kullandığı tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Yusuf C., kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli sokaktaki kadına art arda ateş açıyor. Kadın kurşunlardan kaçmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Saldırı anı

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:24 Kaynak: DHA

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