ÜSKÜDAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ KUYRUĞU - Son Dakika

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ÜSKÜDAR'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ ALIŞVERİŞ KUYRUĞU
6 saat önce
Üsküdar'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market önünde kuyruk oluşturdu.
Üsküdar'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market önünde kuyruk oluşturdu. Üsküdar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında markette aynı anda bulunabilecek kişi sayısına getirilen kısıtlama sebebiyle, market önünde kuyruk oluştu. Sırada bekleyen müşteriler, market görevlisi tarafından market içerisinde bulunacak kişi sayısı göz önünde bulundurularak tek tek içeriye alındı. Alışverişini tamamlayan Ünal Kaplan, 'Yasak hakkında gerekenler yapılıyor, uygulamaya son derece katılıyorum. Ben bugün 4 günlük alışveriş yapmadım. Benim için sıkıntı yok." İfadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:45 Kaynak: DHA
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