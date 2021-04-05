Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasında kıraathanede bulunan 24 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasında kıraathanede bulunan 24 kişiye ceza yazıldı
05.04.2021 15:05
Üsküdar'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kıraathanede bulunan 24 kişiye idari para cezası uygulandı.
Üsküdar'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kıraathanede bulunan 24 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün Kirazlıtepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, saat 19.00 sıralarında bir kıraathanede 24 kişinin bulunduğunu tespit etti.
Sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları belirlenen 24 kişiye, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.
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