Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı - Son Dakika
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Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı

13.08.2022 10:15
Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı

Üsküdar'da sokak içerisinde dönüş yapmaya çalışan beton pompası aracı, yol üzerindeki 150 yıllık tarihi eve çarptı.

Üsküdar'da sokak içerisinde dönüş yapmaya çalışan beton pompası aracı, yol üzerindeki 150 yıllık tarihi eve çarptı. Evin yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle önceden boşaltılmış olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde seyir halinde olan beton pompası sürücüsü, dönüş yapacağı esnada yol üzerinde bulunan ve 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi eve çarptı. Evin ön cephesi hasar gördü. Yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle önceden boşaltışmış ev içerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle sesi duyan çevre esnafı ise sokağa döküldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yaşanan olay, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Çarptığı ev tarihi bir yapıydı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Erdoğan Özdemir, "Dışarıdan gelen gürültüyle dışarı çıktık. Aracın eve çarptığını gördük. Çarptığı ev tarihi bir yapıydı. Çarpmayla birlikte bazı dükkanların da tabelalarını aşağı indirmişti. Sürücüsü son gördüğümde geri geri çıkmaya çalışıyordu. Genelde navigasyon yanlış gösterince bunlar yaşanıyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da beton pompası 150 yıllık tarihi eve çarptı - Son Dakika
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