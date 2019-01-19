Üsküdar'da Soner Arıca Rüzgarı Esti
1 saat önce
Üsküdar'da Soner Arıca rüzgarı estiİSTANBUL - Ünlü Sanatçı Soner Arıca, Üsküdar'da sevenlerine muhteşem bir konser verdi.
Üsküdar
'da Soner Arıca
rüzgarı esti
İSTANBUL - Ünlü Sanatçı Soner Arıca, Üsküdar'da sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Konser sonunda sevenleri sanatçıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Sanatçı Soner Arıca Üsküdar'da unutulmaz konser verdi. Bağlarbaşı
Kültür ve Kongre Merkezi'de 20.00'da gerçekleşen konsere yüzlerce Üsküdarlı akın etti. yaklaşık yaklaşık 2 saat süren konserde kongre ve kültür merkezinde Üsküdarlılar unutulmaz bir gece yaşadı.Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
'in yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı katıldı. Soner Arıca'ya teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "bu güzel Üsküdar akşamında çok özel bir konuğumuz çok güzel bir sanatçımız sizler ile buluşturmak istedik. 90'lı yılların başında başladı. Daha sonra özel televizyonlarla kliplerle yeni şarkılar ile yeni besteler ile bizim milletimiz tanıştı. O kuşağın önemli isimlerinden Türkiye
'ye yayılmış bu güzel isimlerden bir tanesi de sevgili Soner Arıca. Kendisi Karadeniz
bir sanatçı ama bütün Türkiye'ye bütün Anadolu'ya hatta yurt dışına sınırlar ötesine yayılmış namı ile sesi ile yakışıklıyla bu güzel sanatçımız bugün Üsküdar'da" dedi.Sanatçı Soner Arıca kendisine gösterilen sevgiden bahsederek Üsküdarlılara teşekkür etti. Konseri önceci Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Soner Arıca'ya çiçek verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konser Sonrası Say'a, Aşık Veysel'in Plağını Hediye Etti
Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz