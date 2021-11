Üsküdar'da dans ve müzik eğitim merkezini su bastı - Son Dakika

Üsküdar'da İSKİ borusunun patlaması sonucu dans ve müzik eğitimi veren kurumun bodrum katını su bastı.

Cumhuriyet Mahallesi Kani Karaca Sokak'taki dans ve müzik eğitim veren bir özel eğitim kurumunun bodrum katını su bastı. Yapılan incelemeler sonucu İSKİ'ye ait borunun patladığı tespit edildi. Binanın bodrum katlarındaki su itfaiye ve İSKİ ekiplerince tahliye edildi.Su baskınıyla alakalı konuşan okul çalışanı Volkan Talışık, "Sabah 09.00 civarı geldim okula. Yan komşumuz "Volkan yan tarafı su bastı. Sizde bir şey var mı?' diye sordu. Sonra ben okuldan içeri girdiğimde aşağı kata indim ve merdivenin başına kadar su vardı. Direkt İSKİ'yi aradık. İSKİ de zaten görüyorsunuz, daha yeni geliyor. Defalarca şikayet kaydı oluşturduk. Aciliyetini de belirttik ama daha yeni geldiler. İtfaiye ekipleri de aradığımız anda geldiler. Sağ olsunlar onlar da işte suyu filan çekmeye başladılar. Bildiğim kadarıyla şebeke boru hattı patlamış. Şebeke hattı patladığı içinde şu an suyun tamamı çekilmeden de nereden geldiğini bulamıyorlar. Şu an olanlar bu. Alt kat zaten gördünüz tavana kadar su gelmişti. Yani şu an sıkıntıya düştük" şeklinden konuştu. Su baskını sonucu maddi hasar oluştu.