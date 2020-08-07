ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN -1 - Son Dakika

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.