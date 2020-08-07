Üsküdar'da Sultan 2.Abdülhamit Han Hastanesi'nin çatısında yangın -1 - Son Dakika
Üsküdar'da Sultan 2.Abdülhamit Han Hastanesi'nin çatısında yangın -1
ÜSKÜDAR'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı.
ÜSKÜDAR'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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8.08.2020 04:29:43. #1.12#
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