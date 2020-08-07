ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN -1 - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN -1

Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA

Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.