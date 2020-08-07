ÜSKÜDAR'DA SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN HASTANESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN -2(Havadan)
Yılmaz OKUR -İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHA Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki katlı yönetim binasının çatısında yangın çıktı.
Yılmaz OKUR -İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHA
Üsküdar'daki İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki katlı yönetim binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki katlı yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çatı boşluğunda yoğunlaşan duman hastaları etkilemeden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 23:57
Kaynak: DHA
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