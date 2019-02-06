Üsküdar'da Şüpheli Ölüm
50 dakika önce
Üsküdar'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Üsküdar
'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Recep Kosal'ın (49) iş yerine gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi.
Yakınlarının telefonla aradığı Kosal'ın cevap vermemesi üzerine durum polise bildirildi.
Recep Kosal'ın Zeynep Kamil
Mahallesi Kör Bakkal Sokağı'ndaki evine gelen polis, çilingirin yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Kosal'ın hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerini çağırdı.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Kosal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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