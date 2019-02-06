Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Şüpheli Ölüm

Üsküdar'da Şüpheli Ölüm

50 dakika önce

Üsküdar'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Üsküdar'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Üsküdar'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Recep Kosal'ın (49) iş yerine gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi.

Yakınlarının telefonla aradığı Kosal'ın cevap vermemesi üzerine durum polise bildirildi.

Recep Kosal'ın Zeynep Kamil Mahallesi Kör Bakkal Sokağı'ndaki evine gelen polis, çilingirin yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Kosal'ın hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Kosal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu

Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Şüpheli Ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]