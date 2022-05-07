ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI

07.05.2022 09:59

ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASICengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da iki sürücü arasında park nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI

Cengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da iki sürücü arasında park nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yanında bulunanların da kavgaya dahil olmasıyla, iki grup tekme tokat birbirine girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuleli Sahil Yolu'nda 28 Nisan Perşembe akşamı iddiaya göre iki sürücü arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücülerin arasındaki tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya sürücülerin yanında olanlar da katılınca iki grup tekme tokat birbirine girdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrılırken, bir süre sonra kavgaya karışan gruplardan biri geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan kavga başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde iki grubun birbiriyle kavga etmesi ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI
ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI
ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI
ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI

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Cengiz Çoban, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI - Son Dakika
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