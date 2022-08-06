OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI BÖYLE ÖNLEDİ - Son Dakika
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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI BÖYLE ÖNLEDİ

06.08.2022 09:02
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI BÖYLE ÖNLEDİ

Üsküdar'da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi.

Üsküdar'da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Otobüs şoförünün dikkati olası bir kazayı önlerken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Üsküdar Beylerbeyi Tüneli çıkışında salı günü sabah saatlerinde, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, Ümraniye-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü ile kafa ile kafaya geldi. İETT otobüs şoförü Abdullah Kılıç, karşısına çıkan otomobile çarpmaya ramak kala anlık reflekse otobüsü durdurabildi. Hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

"TECRÜBEMİZ VE EĞİTİMİMİZ SAYESİNDE KURTARDIK"

Trafikteki her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen otobüs şoförü Abdullah Kılıç "Sabah Ümraniye'den geliyordum. Beylerbeyi Tüneli'nde otomobil birden önüme çıktı. Bizde aldığımız eğitimler sayesinde hemen durduk. Korktuk. Ayakta birkaç yolcumuz vardı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. Biz aldığımız eğitimlerimiz, yılların tecrübesiyle ve dikkatimiz sayesinde kurtardık. Genelde bizim önümüze motosiklet çıkardı. Bu sefer otomobil çıktı. Sürücü döndü gitti. Ben bir şey demedim. Belki kafası dalgındı, belki sarhoş. Burası İstanbul. Her an her yerden her şey çıkabilir" dedi.

O ANLAR KAMERADAKazanın son anda önlendiği o anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tünel çıkışında hatalı sollama yapan otomobil sürücüsünü fark eden şoförün panik yapmadan son anda durduğu anlar yer alıyor. Otomobil sürücüsü ise kendi şeridine geçerek hızla olay yerinden ayrılıyor.


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Kaynak: DHA

Ümraniye, Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI BÖYLE ÖNLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ KAZAYI BÖYLE ÖNLEDİ - Son Dakika
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