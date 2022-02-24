Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA sürücüsünün park ettikten sonra indiği kamyonet, bir süre sonra hareket ederek otomobile ve minibüse çarptı.

Olay, 22 Şubat Salı saat 10.00 sıralarında Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına park ettikten sonra aşağıya indi. Bir süre sonra hareket eden kamyonet, önce yol tabelasına sonra da bariyerlere çarptı. Trafikte sürücüsüz yaklaşık 100 metre giden kamyonet, otomobile ve minibüse çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza cep telefonu kamerası ile görüntülendi.