Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı

24.02.2022 10:27
Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı

ÜSKÜDAR'DA sürücüsünün park ettikten sonra indiği kamyonet, bir süre sonra hareket ederek otomobile ve minibüse çarptı.

ÜSKÜDAR'DA sürücüsünün park ettikten sonra indiği kamyonet, bir süre sonra hareket ederek otomobile ve minibüse çarptı.

Olay, 22 Şubat Salı saat 10.00 sıralarında Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına park ettikten sonra aşağıya indi. Bir süre sonra hareket eden kamyonet, önce yol tabelasına sonra da bariyerlere çarptı. Trafikte sürücüsüz yaklaşık 100 metre giden kamyonet, otomobile ve minibüse çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kazayı gören Mehmet Karataş "Marketin orada duran kamyonet kaymaya başladı. Önce tabelaya sonra da bariyere çarpınca müdahale etmek istedik. İçinde sürücünün olmadığını fark ettik. Kamyonet daha sonra hareket edip bir otomobile ve minibüse çarptı. Şoför de 5 dakika sonra aracına doğru koşarken gördüm" diye konuştu.


Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı
Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı
Üsküdar'da sürücüsüz kamyonet trafiği birbirine kattı
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Kamyonet, Kaza, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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